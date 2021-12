Aule scuole Perodi al Carducci, Munno: “A gennaio in partenza i lavori per adeguare le classi”

L’assessore alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Pisa Sandra Munno fa chiarezza sulla posizione dell’amministrazione comunale in merito alla concessione degli spazi scolastici delle scuole Perodi.

“In occasione della riunione convocata dall’Osservatorio Permanente e da Cittadinanza Attiva sul problema degli spazi scolastici - spiega l’assessore Munno - ho tenuto, vista la presenza di rappresentanti di studenti e genitori, a fare chiarezza innanzitutto sulle competenze degli enti locali, ricordando che competenza del Comune in materia di edilizia scolastica arriva fino alle scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) e comprende anche il Cpia, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, mentre alle Provincia competono gli istituti superiori. È corretto e auspicabile che le istituzioni collaborino tra loro: il Comune ha fatto più di un passo in avanti in questo senso, offrendo come spazi da dedicare alle scuole superiori il Centro SMS e l’ex nido Coccapani, ma questi spazi non sono stati ritenuti di interesse dagli uffici della Provincia”.

“Le scuole Perodi sono ex materne - prosegue l’assessore - che sono state dismesse all’interno di un processo programmatico del Comune di Pisa più ampio e più a lungo termine, che ha portato a destinare questi spazi al Cpia, per risolvere l’annoso problema presentato dalle scuole medie inferiori Fibonacci costrette da anni a condividere le proprie aule con la formazione riservata agli adulti. Nella situazione di emergenza che si è creata quest’anno, capisco che il Carducci abbia bisogno di aule e, come l’anno scorso intervenni con il rettore dell’Università di Pisa per cercare una soluzione, anche quest’anno come Comune non siamo rimasti indifferenti al problema. Mi sono consultata con il dirigente del Cpia ed ho ottenuto la sua disponibilità a condividere gli spazi delle Perodi con il Liceo Carducci, rimandando ad un accordo diretto tra i due dirigenti per trovare una soluzione condivisa che possa risolvere entrambi i problemi, dal momento che la maggior parte della formazione per gli adulti avviene nelle ore pomeridiane. I lavori per adeguare le aule delle ex materne partiranno a gennaio e consegneremo gli spazi pronti per essere utilizzati nel mese di marzo”.