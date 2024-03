Sono terminati i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale tra il ponte sull’Aurelia e via Umberto Giordano, nel quartiere del Cep. L’intervento è stato finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di circa 162mila euro per la lunghezza di un chilometro circa.

"L’intervento - dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli - rientra negli obiettivi dell’amministrazione comunale finalizzati al completamento della rete ciclabile cittadina come valida alternativa all’uso dell’auto per gli spostamenti interni alla città, alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione delle sponde del fiume Arno oltre che al miglioramento della vivibilità dei quartieri, avendo come obiettivo importante quello di collegare le zone più periferiche al centro cittadino".

L’intervento si è sviluppato sulla sponda destra dell’Arno: il percorso parte dall’attraversamento semaforizzato a chiamata in prossimità del ponte sull’Aurelia e raggiunge il tratto ciclopedonale di via Umberto Giordano con l’attraversamento della via Fossa Ducaria. Il tracciato ha caratteristiche disomogenee a seconda dei tratti: una prima parte è realizzata su strada asfaltata in anni recenti e rinnovata con l’occasione; una seconda parte va fino all’intersezione di via Tesio con via Fossa Ducaria; nella terza parte il percorso prosegue sulla testa dell’argine, sopraelevato rispetto alla strada.

All’altezza del campo sportivo il percorso d’argine si interrompe e il percorso ciclabile prosegue, dopo l’attraversamento di via Fossa Ducaria, per immettersi in via Umberto Giordano tramite il percorso ciclopedonale esistente ed entrare da qui all’interno del quartiere.