Difficile vedere la sala del consiglio comunale così colma di persone. Tutto merito di 'Ci sto? Affare fatica!', il progetto di Arnera sostenuto dal Comune di Cascina che ha visto all’opera 29 ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni pronti a fare qualcosa di utile per il territorio. L’amministrazione comunale ha voluto quindi ringraziarli tutti per i piccoli lavoretti svolti, premiandoli uno ad uno con una pergamena. Ad assistere alla cerimonia sono intervenute anche le famiglie dei partecipanti a un progetto che ha funzionato alla perfezione.

"La portata di questo progetto la vediamo con questa sala piena - ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti - La sua ricaduta visiva è orientata al decoro urbano, ma il suo fine è quello di favorire la socializzazione per costruire il senso di comunità. La stagione del Covid è alle spalle, ma è bene superare anche quel senso di distanziamento anche con iniziative di questo genere. Le partecipazioni sono state ben superiori alle aspettative, per questo abbiamo intenzione di riproporre il progetto nei prossimi anni: abbiamo voluto questa piccola cerimonia proprio per valorizzare ulteriormente questa esperienza".

"Siamo stati felicissimi di accogliere e sostenere questo progetto di valenza nazionale anche sul nostro territorio - ha aggiunto l’assessore al sociale Giulia Guainai, che si è coordinata con l’assessora alle politiche giovanili Francesca Mori - La presenza massiccia oggi in questa sala, sia dei partecipanti che delle famiglie, dimostra la bontà e l’ottima riuscita del progetto".

Prima della consegna degli attestati sono intervenuti anche i responsabili di Arnera, che ha coordinato i lavori dei ragazzi e delle ragazze. "La cosa sempre più importante - ha detto Alessio Leoncini, presidente di Arnera - è coinvolgere i giovani in azioni di cittadinanza attiva. Avete dimostrato che tante cose che si dicono sui ragazzi di oggi non sono vere: avete fatto vedere di voler bene alla vostra città e di essere pronti a impegnarvi e occuparvi dei beni comuni. Ringrazio il Comune per aver sostenuto il progetto con forza".

"I complimenti vanno soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie - ha rimarcato Emanuele Brogi, referente del progetto - perché mai come a Cascina c’è stata una risposta di questa portata e una partecipazione così attiva. Giro tutte le squadre e vedo che i giovani fanno volentieri questi lavoretti, in cambio di un buono-fatica utile per la scuola o per il divertimento. Quando sento dire che gli adolescenti stanno sempre sul telefono o i videogiochi, la cosa è vera solo in parte: voi avete dimostrato che quando vi viene detto cosa fare, lo sapete fare bene e velocemente. L’augurio è che questo impegno serva ai ragazzi non solo nella scuola, ma anche nelle proprie vite personali".

Questi i premiati: Matteo Cristiano, Alisia Menichetti, Mario Garofalo, Alessandro Susini, Emma Garofalo, Vittorio Ruocco, Samuele Marino, Ines Maneschi, Lorenzo Catarsi, Dario Bastoncelli, Andrea Ceccotti, Matteo Di Giovannantonio, Vittoria Sanna, Virginia Delfino, Sofia Possenti, Rudy Romiti, Giulio Fantini, Sabrina Maria Gargiulo, Michele Maria Gargiulo, Gioele Pucci, Linda Ciappi, Laura Pozzan, Matteo Ciappi, Lorenzo Morganti, Angelica Pavoletti, Anastassia Cipollini, Irene Dal Canto, Asia Pistolesi, Melissa Pistolesi.