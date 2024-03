Vecchiano, in consegna il kit sacchetti per la raccolta differenziata: le novità

Da lunedì 26 febbraio è iniziata la consegna massiva del kit sacchetti per la raccolta differenziata sul territorio comunale di Vecchiano: la consegna è partita da Migliarino e progressivamente sta interessando tutte le frazioni del Comune per finire con la consegna nella zona industriale.

Il kit vedrà un cambiamento del colore dei sacchi per la raccolta del multimateriale che dal colore azzurro passa al colore giallo, per la necessità di adeguarsi alla direttiva europea.

Un altro cambiamento è legato alla conferma o attivazione del servizio per il ritiro dei pannoloni. Il servizio ha una durata annuale, quindi va riconfermato allo scadere di ogni anno, e inoltre, per ricostruire un elenco dei fruitori del servizio aggiornato, Geofor ha predisposto un modulo che deve essere compilato e riconsegnato a Geofor stessa, a seguito del quale verranno consegnati i sacchi che saranno di colore viola.



Per facilitare questa procedura e la consegna puntuale dei sacchetti relativi a chi vorrà questo servizio ogni martedì sarà in funzione lo sportello Geofor, in via G.B. Barsuglia, di fronte al civico 182, a fianco della Sala Consiliare a Vecchiano, dalle 14.00 alle 18.00. Qui sarà possibile compilare il modulo per attivare il servizio e contestualmente ritirare i sacchi.