Conserva alimenti scaduti: multato e denunciato un ristoratore

Nel comprensorio della Compagnia di Volterra, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno segnalato all’autorità amministrativa il titolare di un ristorante, contestandogli la detenzione ai fini della somministrazione di alimenti (pasta fresca all’uovo, mascarpone, hamburger) riportanti in etichetta il termine minimo di conservazione oltrepassato di validità, così da disattendere le procedure del manuale di autocontrollo che prevede il ritiro dei prodotti non conformi. Nella circostanza, i militari hanno proceduto al sequestro cautelare di 5 chilogrammi dei citati alimenti non più idonei al consumo, elevando sanzioni amministrative per 2000 euro.