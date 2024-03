Contributi alle imprese: bandi della Camera di Commercio per totali 2,5 milioni

Approvati dalla Giunta della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest quattro bandi con un budget complessivo di oltre 2,5 milioni di euro destinato alle imprese delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Si tratta di agevolazioni che vanno supportare gli stessi ambiti di investimento del 2023 e che avevano già allora riscosso molto interesse da parte delle imprese tanto che in poco tempo le risorse si erano esaurite. A fine anno la Camera aveva anche provveduto a rifinanziarne alcuni per poter coprire le tante richieste pervenute.

Si tratta di bandi finalizzati ad erogare voucher per iniziative di digitalizzazione, per l’adozione di sistemi di gestione certificati e per la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione. A breve si aggiungerà anche il bando per sostenere la partecipazione delle imprese a mostre e fiere in Italia e all’estero.

Per l’anno 2024 la Camera ha voluto essere presente anche a supporto delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi dello scorso autunno. La regione Toscana è stata interessata dal 29 ottobre scorso da eventi metereologici di eccezionale intensità che hanno prodotto esondazioni, allagamenti diffusi ed estesi, frane e criticità idrogeologiche, mareggiate causando vittime e provocando ingenti danni anche alle attività produttive. La gravità di tali eventi ha portato il Consiglio dei Ministri a deliberare lo stato di emergenza nazionale relativamente ad alcune province toscane, tra cui la provincia di Pisa (dal 2 novembre 2023), Lucca e Massa Carrara (dal 29 ottobre 2023).

A seguito di questi provvedimenti l’ente camerale ha ritenuto necessario intervenire con un contributo straordinario al fine di sostenere le imprese delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara colpite dagli eventi calamitosi per favorire la ripresa delle attività economiche danneggiate. Al budget della Camera della Toscana Nord Ovest si è aggiunto il contributo straordinario di euro 333.333 messo a disposizione dalla Camera di commercio di Roma; pertanto il bando ha uno stanziamento complessivo di euro 683.333 che verrà presto incrementato anche da ulteriori risorse che sono state richieste a Unioncamere nazionale.

I beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni tutte le imprese con sede o unità locale nelle Province di Lucca, Massa Carrara o Pisa, che risultino danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre/novembre 2023 oggetto del bando ai sensi del monitoraggio già operato dalla Regione Toscana. I voucher sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo di 5mila euro. Le domande potranno essere presentate dal 20 marzo al 20 aprile 2024

Sono quattro gli appuntamenti organizzati per illustrare i bandi e le novità rispetto a quelli dello scorso anno, oltre a fornire le informazioni tecniche in vista dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rispondendo anche a tutte le richieste di chiarimento e di approfondimento.

Ecco il calendario degli incontri:

- mercoledì 6 marzo dalle 9.30 alle 12.00 presso la sede di Pisa

- mercoledì 6 marzo dalle 15.00 alle 17.00 presso il Polo Tecnologico lucchese

- giovedì 7 marzo dalle ore 9.30 alle 12.00 presso la sede di Carrara

- martedì 12 marzo dalle ore 9.30 alle 12.00 presso la sede di Viareggio

Le informazioni e le modalità di partecipazione agli incontri sono disponibili sul sito tno.camcom.it.

I bandi

Bando voucher per la transizione digitale ed ecologica e per i sistemi di sicurezza 2024

Bando aperto dal 6 maggio fino al 9 maggio. Il bando è finalizzato a sostenere e promuovere il processo di digitalizzazione delle imprese di ogni settore attraverso servizi e soluzioni incentrati sulle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 1 milione di euro. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher (fondo perduto); l’entità massima non potrà superare il 50% delle spese ammissibili ed avranno un importo unitario massimo di: euro 5mila per le Microimprese (fino a 10 dipendenti); euro 10mila per le imprese di maggiori dimensioni. Nel 2023 il Bando è stato ampiamente apprezzato, tant’è che sono state finanziate 324 imprese per un importo complessivo di oltre 1.800.000 euro.

Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati 2024

Bando aperto dal 03 giugno fino al 30 giugno. Il Bando intende favorire lo sviluppo economico locale, sostenendo la competitività delle imprese attraverso la concessione di voucher finalizzati all’adozione di sistemi di gestione certificati. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio ammontano a euro 300 mila euro. Le agevolazioni hanno un’entità massima del 50% delle spese ammissibili ed un importo unitario modulato a seconda della tipologia di certificazione da euro 2.500 fino a euro 5.000 per progetti di realizzazione contestuale di almeno due dei diversi tipi di certificazione. L’aiuto sale al 60% per l’acquisizione della ISO 45001 – 'Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori'. Nel 2023 sono state finanziate 109 imprese per un importo totale di contributi di euro 387.693,57.

Bando per servizi di supporto all'internazionalizzazione

Il bando mette a disposizione delle imprese del territorio 100mila euro per la fornitura di servizi qualificati, finalizzati a dare attuazione a progetti di internazionalizzazione, rivolti sia ad aziende potenzialmente esportatrici che a imprese che già esportano, ma intendono affrontare nuovi mercati e/o rafforzare la loro presenza su mercati esteri già esplorati. Una volta esaminati i requisiti di ammissibilità ed ottenuta la concessione, l’impresa, con il supporto di un fornitore qualificato, scelto di volta in volta dai funzionari camerali tra Promos Italia (agenzia nazionale del sistema camerale, specializzata in progetti di internazionalizzazione, di cui la Camera Toscana Nord Ovest è socia) o una Camera di Commercio italiana all’estero, avrà la possibilità di definire l’azione ad essa più idonea per sviluppare il proprio progetto di espansione all’estero e di essere seguita passo, passo ai fini della sua attuazione. I servizi richiedibili, di varia natura, studiati per coprire il più ampio spettro possibile di fabbisogni, sono elencati nel Bando e, per ciascuno di essi, l’impresa può ottenere un servizio di importo massimo pari a 6mila euro. Le domande potranno essere presentate dall’11 marzo 2024 al 10 luglio 2024.