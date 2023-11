Casciana Terme Lari, nuovo asilo e riqualificazione dei borghi: arrivano i contributi dalla Regione

Importanti contributi stanziati dalla Regione, a seguito della terza variazione di Bilancio, a favore del Comune di Casciana Terme Lari.

Gli interventi finanziati sono tre: il primo riguarda la realizzazione del Polo Infanzia 0-6 a Casciana Terme che va a cofinanziare la parte non coperta con i fondi PNRR; il secondo riguarda la riqualificazione del Borgo di Pietraia e il terzo riguarda anch’esso la riqualificazione urbana di Collemontanino.

“Desidero ringraziare sentitamente la Regione Toscana e in particolare il presidente Giani per l’assegnazione di queste importanti risorse fondamentali per condurre in porto tre importanti investimenti sui quali in questi anni l’amministrazione ha lavorato - sottolinea il sindaco Mirko Terreni - si tratta di tre interventi sui quali l’amministrazione si è impegnata con la cittadinanza a lavorare in questi anni stanziando risorse proprie ma che sono diventati nel tempo più impegnativi a causa degli aumenti dei prezzi, basti pensare che solo l’investimento su Collemontanino è aumentato di quasi il 30%, questi tre contributi straordinari ci consentono di affrontare con maggiore serenità questi progetti ed evitare che gli stessi assorbano tutte le disponibilità del bilancio comunale”.

Con riferimento alla tempistica di attuazione, dal Comune rendono noto che per il Polo Infanzia 0-6 i lavori inizieranno nei prossimi giorni nel pieno rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, per gli altri due interventi il Comune sta ultimando la progettazione esecutiva e affiderà i lavori entro il mese di dicembre.

Questi gli importi delle opere:



- Polo Infanzia 0-6 4.100.000€ di cui 3.534.000€ coperti con risorse PNRR;

- Riqualificazione dell’antico borgo di Pietraia 400.000€;

- Riqualificazione di Collemontanino 540.000€.