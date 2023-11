Contributo affitto, pubblicato l’avviso: 588mila euro a disposizione

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione (ex art.11 della L. 431/98) per l’anno 2023. Sarà possibile richiedere l’agevolazione fino al prossimo 1 dicembre. Sulla misura sono stati messi a disposizione circa 588mila euro tra risorse comunali (524mila euro) e regionali (64mila euro).

"Per il 2023 - dichiara l’assessore alle Politiche abitative Giovanna Bonanno - abbiamo voluto mettere a disposizione, quale contributo affitto, ben 524mila euro così raddoppiando l’ammontare delle risorse rispetto alle precedenti annualità. Il nostro obiettivo è stato quello di assicurare una maggiore disponibilità di risorse comunali da destinare a coloro che si trovano mensilmente a sostenere il pagamento di un canone di affitto. Una misura che rappresenta un importante strumento di sostegno al reddito per molte famiglie pisane che si trovano in difficoltà e che conferma quella che è da sempre la nostra attenzione e impegno rivolti alle fasce più deboli della popolazione, cercando di non lasciare indietro nessuno".

Il bando con i relativi allegati è consultabile nella pagina dedicata alla tematica casa al seguente link https://www.comune.pisa.it/it/ pagina/bando-pubblico-anno- 2023-lassegnazione-di- contributi-ad-integrazione- dei-canoni-di-locazione. Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale dei Servizi on line del Comune di Pisa, area tematica “Casa”, al quale è possibile accedere previo possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica), fino al 1 dicembre alle ore 23:59. Per presentare domanda è possibile collegarsi anche al seguente link: https://istanzeonline.comune. pisa.it/rwe2/module_preview. jsp?MODULE_TAG=MOD_SUR_017.

Chi non è personalmente in possesso delle suddette credenziali, può comunque presentare domanda on line tramite un proprio delegato in possesso di suddetto accesso e previo rilascio di delega specifica da caricare sul portale in fase di presentazione della domanda. Coloro che abbiano bisogno di un supporto per la sola compilazione della domanda on-line, possono rivolgersi al Centro Polivalente San Zeno, in via San Zeno n. 17, esclusivamente previo appuntamento al numero telefonico 050/7846982.

Per ogni ulteriore informazione inerente al bando, è possibile scrivere all’ indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it oppure chiamare il numero verde 800-981212 tutti i giorni compresa la domenica (ad esclusione dei festivi) dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 mentre la domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e con operatore virtuale al di fuori delle fasce orarie indicate.