Dalla Regione 54mila euro per il Piano Operativo Intercomunale di Calci e Vicopisano

54.000 euro dalla Regione Toscana per il Piano Operativo Intercomunale di Calci e Vicopisano. Un altro importante finanziamento dopo quello ottenuto a ottobre 2019, pari a 60.000 euro, ricevuto sempre dalla Regione,e avuto per il piano strutturale.

Contributi rilevanti dal punto di vista economico e che premiano, al contempo, la qualità del lavoro svolto, la sua impostazione, la notevole professionalità dei tecnici e di tutti coloro che stanno lavorando ai piani.



"Un altro riconoscimento dalla Regione, alla quale siamo grati - dice il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - anche per la visione e la scelta, delle nostre amministrazioni, di procedere congiuntamente alla redazione dei due piani e per il quale ringrazio, di nuovo, i nostri uffici. Adesso, dopo l'adozione del piano strutturale, intendiamo adottare il piano operativo molto velocemente affinché si possa iniziare al più presto con i recuperi e i nuovi investimenti".

"Il mio grazie alla Regione per questi contributi, oltre 100.000 euro per i due Comuni - ricorda il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - e un doveroso grazie anche agli uffici del Comune di Calci, impegnati nel portare a termine, in tempi celeri, un lavoro fondamentale e complesso come la revisione degli strumenti urbanistici, lavoro che si aggiunge alla già importante mole del lavoro ordinario".