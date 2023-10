I Carabinieri delle Stazioni di Ponteginori e Riparbella, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di quest’ultimo comune, nell’ambito dei servizi dedicati alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, si sono concentrati nelle aree boschive della Maremma Pisana e della Val di Cecina, luoghi d'interesse per spacciatori ed acquirenti di droga.

Durante il servizio mirato, sono state raccolte evidenze che danno questi posti come riparo riservato e zona di smercio, data la possibilità di potersi accampare nella macchia durante l’intero arco della giornata. Durante l'operazione i militari hanno identificato una persona sorpresa in possesso di un quantitativo per uso personale di cocaina, che ha ammesso di trovarsi nel bosco per portare derrate alimentari agli spacciatori. E’ scattata immediatamente la denuncia per favoreggiamento e la segnalazione alla Prefettura competente per uso personale di sostanza stupefacente.

Sono stati inoltre rinvenuti due tende da campeggio, vestiti, sacchi a pelo, fornellini elettrici per scaldare le vivande, alimenti da cucinare, lampade e varie batterie per auto, materiali quest'ultimi utilizzate verosimilmente per ricaricare telefonini e personal computer. L’area è stata bonificata ed il materiale consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.