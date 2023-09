Azione nei boschi di Montescudaio e Riparbella per i Carabinieri della Compagnia di Volterra, nell’ambito dei servizi disposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti. I militari, durante i controlli, hanno proceduto all’identificazione di 35 persone e alla verifica di 45 auto, procedendo anche a segnalare alla Prefettura 5 persone, sorprese in possesso di modica quantità di cocaina.

Nel corso dei pattugliamenti una persona di nazionalità straniera, nel corso delle procedure d’identificazione, è stata riscontrata priva di documenti, dichiarando, al contempo, di essere senza fissa dimora. Al termine delle operazioni più approfondite, necessarie per risalire all’identità del soggetto fermato, i militari ne hanno constatato l’ingresso irregolare nel territorio italiano, con pendente un provvedimento di espulsione emesso nel 2012. L'uomo è stato accompagnato in Questura per l'emissione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Scoperto senza documenti durante i pattugliamenti anti-droga, è irregolare dal 2012