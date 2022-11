Controlli dei Carabinieri: due minorenni trovati in possesso di droga

Nella serata di ieri, 10 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno effettuato un massiccio servizio di controllo del territorio, che ha interessato la zona della Stazione Ferroviaria, Piazza dei Miracoli e alcune arterie stradali di maggior flusso, per contrastare le violazioni al codice della strada, lo spaccio di stupefacenti e, più in generale, tutte quelle condotte che minano la percezione di sicurezza della cittadinanza.



Il servizio, che ha visto impegnate pattuglie di Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Pisa, sia in uniforme che in borghese, ha portato all’arresto di un cittadino di origine brasiliana che, controllato sulla via Aurelia, è risultato destinatario di un ordine di cattura del Tribunale di Pisa per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con una pena da scontare di oltre 4 anni. L’uomo dopo le formalità di rito è stato associato presso il carcere Don Bosco.



Durante un altro controllo alla circolazione stradale, i militari hanno inoltre deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un uomo della provincia di Lucca che, a seguito di alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre 1,50 g/l, (il massimo livello consentito dal codice della strada è 0.50 g/l).



Una seconda denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale è scattata invece per un uomo di origini casertane che in Piazza dei Miracoli, dopo un mix di alcol e stupefacenti, stava importunando i clienti di alcuni esercizi pubblici. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pisa, giunti immediatamente sul posto su richiesta dei colleghi che presidiavano la piazza, dopo aver subito vari tentativi di aggressione con calci e pugni da parte dell’uomo, dapprima, con non poca fatica, lo hanno immobilizzato e subito dopo hanno chiesto il supporto del 118. I sanitari, considerata l’aggressività del soggetto, hanno ritenuto opportuno sedarlo sul posto facendo sì che i militari potessero agire in completa sicurezza.Infine in zona stazione due minorenni sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente; i militari hanno avviato immediatamente accertamenti tesi ad individuare la fonte di spaccio.