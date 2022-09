Movida, controlli in centro: sequestrata una cassa, multato un kebab

Oltre all'arresto del 26enne che aveva chiesto droga ad un agente in borghese, sono proseguiti sempre ieri sera in piazza delle Vettovaglie i controlli contro la malamovida da parte degli agenti del Nosu e del Nucleo Centro storico della Polizia municipale.

La Municipale ha sequestrato una grossa cassa acustica elettronica munita di ruote e trasportata da alcuni studenti di nazionalità egiziana. Non appena messa in funzione, gli studenti sono stati identificati e puniti con sanzione amministrativa da 100 euro, come previsto dalla apposita ordinanza sindacale. Interventi importanti resi possibili anche dalla fattiva collaborazione fra Polizia municipale e residenti nel quartiere, alle prese con notti insonni a causa di comportamenti non rispettosi dei diritti altrui.



Sanzionato anche un kebab di piazza Garibaldi poiché protraeva l’apertura ben oltre l’orario stabilito e perché vendeva bevande alcoliche dopo la mezzanotte. Al titolare sono state elevate una sanzione da 100 euro ed una da 6.666 euro, come previsto da ordinanza sindacale e da legge nazionale dello Stato.