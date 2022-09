Controlli sul territorio: pioggia di misure di sicurezza a Pisa

Sono molte le azioni di questi giorni portate avanti dalla Polizia di Stato e dalla Questura per l'ordine pubblico a Pisa. Attività ordinarie di controllo del territorio, ma anche di accertamento ed emissione di misure di prevenzione, queste ultime destinate verso soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Nell'ultima settimana il Questore ha firmato ben nove di questi provvedimenti.

Partendo dagli interventi su strada, ieri mattina una pattuglia in abiti civili della Squadra Mobile ha controllato in via Cattaneo un 16, già noto ai poliziotti, fermato a bordo di uno scooter. E' stato trovato in possesso di 2 gr di hashish e lo stesso messo è risultato essere stato rubato qualche giorno prima in zona Marina di Pisa. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il motorino è stato restituito al legittimo proprietario.

Nel pomeriggio invece una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via di Gagno in quanto è stata trovata una Lancia Y ibrida, di proprietà di una

residente, il cui furto era stato denunciato in data 19 agosto 2022 presso la Stazione Carabinieri di Porta a Mare. Sul posto gli agenti hanno accertato anche che le targhe applicate erano diverse da quelle di immatricolazione e rubate. Sono scattati gli accertamenti, al termine dei quali l'auto sarà restituita alla legittima proprietaria.

Durante il pattugliamento serale, invece, un equipaggio della Squadra Volanti ha sottoposto a controllo, alle 22.30 in via Cesare Battisti, un tunisino 44enne, che alla verifica in Banca Dati è risultato da ricercare dal Tribunale di Pisa per una condanna a circa 6 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti, reato per cui era stato tratto in arresto in data 17 settembre 2019. Il maghrebino è stato accompagnato in Questura per la notifica del provvedimento; entro 30 giorni ha la possibilità di chiedere una misura alternativa che, in caso di non concessione ovvero di mancata richiesta, scatterà il carcere.

Passando alle 9 misure di prevenzione, la Questura ha emesso:

- 3 Avvisi orali: il primo, aggravato da prescrizioni (come il divieto di detenere armi anche se inoffensive o giocattolo o comunque di libera vendita, nonché miscele e gas irritanti per difesa personale e artifizi pirotecnici), ad un cittadino senegalese 43enne residente a Pisa, con precedenti per stupefacenti e reati contro la persona. Un altro avviso orale ad un cittadino tunisino 25enne, coniugato con una cittadina italiana, con precedenti per stupefacenti e reati contro la persona;. Un avviso orale a un 50enne di Pontedera, denunciato per una rapina in strada in danno di una donna.

- 2 Daspo Willy: il primo a un 16enne pisano, che all'esterno di un esercizio pubblico in zona viale Gramsci aveva aggredito un coetaneo asserendo che lui non era gradito lì e che era 'zona sua' e dei suoi amici: il Questore gli ha inibito l'accesso per un anno a tutti i locali del viale, pena la denuncia alla Procura della Repubblica. L'altro Daspo Willy a un 16enne tunisino, denunciato dalla Squadra Mobile per una aggressione peraltro immotivata nei confronti di un brasiliano, sempre in zona stazione e sempre con divieto di accedere ai locali pubblici della zona per un anno, pena una denuncia.

- 2 Ammonimenti per stalking: il primo ad un cittadino orientale residente a Vecchiano, che non aveva accettato la fine della relazione intercorsa con una donna dell'Est Europa e l'aveva ripetutamente molestata. In caso di reiterazione della condotta, verrà denunciato d'ufficio alla Procura della Repubblica per atti persecutori, con pena aumentata. L'altro ad un lucchese che da tempo ha preso di mira, per antipatie personali, un cittadino residente a San Giuliano Terme minacciato e molestato sia sotto casa che nei pressi del luogo di lavoro.

- 2 fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno: il primo nel comune di Castelfranco di Sotto, su segnalazione dei Carabinieri, adottato nei confronti di un 40enne pisano denunciato per tentato furto in abitazione in quella località; altro foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei confronti di un pregiudicato che aveva tentato la truffa 'dello specchietto' in danno di una turista tedesca, simulando un impatto tra i rispettivi veicoli e che stava per ricevere dalla malcapitata 250 euro, tratto in arresto dai Carabinieri di San Miniato nel frattempo sopraggiunti.