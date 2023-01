Controlli durante le festività: denunciate quattro persone

Durante lo svolgimento del servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri hanno denunciato due persone per essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a stabilire l’eventuale uso di sostanze stupefacenti alla guida, un soggetto per porto di armi e oggetti atti ad offendere e una quarta persona poiché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Pisa.

Nello specifico, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato una persona che, controllata nelle zone periferiche della città alla guida di un'auto, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, nel centro cittadino, i militari hanno denunciato una persona che, alla guida di una macchina, è stata sorpresa in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 23 centimetri e un’altra persona che, controllata all’interno di un parco pubblico, è risultata inottemperante al divieto di ritorno per anni tre nel comune di Pisa. Infine, ancora in periferia, i Carabinieri hanno denunciato un’altra persona che, alla guida di una vettura, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.