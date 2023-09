Intervento dei Carabinieri della Stazione di Riparbella, insieme al personale del Nucleo Carabinieri Forestali di Riparbella, nelle aree boschive presenti sul territorio, all’interno delle quali, nei mesi precedenti, erano già stati identificati e segnalati al prefetto, come assuntori abituali di sostanza stupefacente, numerosi acquirenti.

Da qui la decisione di svolgere servizi più approfonditi.





Nel corso del controllo è stato trovato un bivacco comprensivo di tende da campeggio, vestiti, sacchi a pelo, fornellini elettrici per scaldare le vivande, alimenti da cucinare, lampade a batteria e numerose bottiglie d’acqua integre.Sono state rinvenute inoltre venti batterie per auto, verosimilmente utili per la ricarica di telefonini e personal computer. L’area è stata bonificata ed il materiale consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.