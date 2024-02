Controlli a Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano: denunciate sei persone

Nel pomeriggio di mercoledì 31 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Pisa, con il supporto del Nucleo Cinofili di San Rossore, hanno eseguito un approfondito e ramificato controllo del territorio nell’area urbana dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

Nel corso delle attività, sono state segnalate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due persone per guida in stato di ebbrezza: alla guida di autovetture, i soggetti sottoposti a controllo mediante etilometro sono risultati avere un tasso alcolico di 1,0 g/l e quasi 1,50 g/l. E' scattato quindi anche il ritiro della patente.

Nel corso del servizio i militari hanno inoltre sorpreso due soggetti in possesso, senza un giustificato e reale motivo, in un caso di un coltello a serramanico lungo circa 17 centimetri e nell’altro caso di una pinza a pappagallo. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due uomini denunciati in stato di libertà

Infine i Carabinieri hanno notato la presenza a Pisa di due persone colpite dal divieto di ritorno nel Comune. I soggetti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria competente. Complessivamente nel corso del servizio sono state identificate trentotto persone, controllati 24 veicoli ed elevata una sanzione al Codice della Strada per guida senza patente.