Controlli in zona stazione: due denunce e un'espulsione

Denunciate dai Carabinieri, nel corso di un servizio straordinario di controllo svolto ieri nella zona della stazione a Pisa, due persone, mentre uno straniero, irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il successivo rimpatrio.

Nello specifico, i Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana', hanno denunciato una persona che, sottoposta a controllo in Piazza della Stazione, è stata sorpresa in possesso di circa 10 grammi di hashish, circa 1 grammo di marijuana e una sigaretta artigianale contenente marijuana.

I militari della Sezione Radiomobile, invece, hanno denunciato uno straniero che, controllato sempre in zona stazione e risultato irregolare sul territorio italiano, aveva dichiarato di essere minorenne; le sue dichiarazioni sono state però smentite a seguito della visita medica presso il locale ospedale.



Infine, i Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa, ancora in piazza Stazione, hanno controllato uno straniero che è risultato irregolare sul territorio italiano e destinatario di decreto di espulsione; nei suoi confronti sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio italiano, con successivo accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.