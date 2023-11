Fermato a bordo dell'auto con due coltelli: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno sorpreso il conducente di un veicolo in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello multiuso lungo 15 centimetri e di un coltello a serramanico lungo 21 centimetri. Gli oggetti sono stati sequestrati e per l'uomo è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Sempre i militari della Compagnia pisana durante un controllo stradale, hanno sorpreso un secondo conducente alla guida di un veicolo con targa straniera ed in possesso di un certificato di guida internazionale falso. Anche in questa circostanza si è proceduto alla segnalazione in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della stazione di Porta a Mare inoltre hanno identificato un soggetto che avrebbe indotto una persona a effettuare un bonifico su un conto online per un valore di oltre 500 euro, finalizzato all’acquisto di un bene venduto attraverso una piattaforma di annunci telematici, senza mai ricevere quanto pagato. Grazie agli accertamenti telematici svolti dai militari è stato possibile risalire all'autore della truffa che è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

Infine, sempre nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno sorpreso un altro conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico ben oltre il limite di legge: per il guidatore è scattato il ritiro della patente.