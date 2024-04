Controlli stradali in tutta la Provincia: sei persone denunciate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale sulle arterie principali e secondarie del territorio di competenza hanno complessivamente segnalato all’Autorità Giudiziaria sette persone. Nello specifico, i militari della Compagnia di Pisa, nel fine settimana di Pasqua hanno proceduto alla perquisizione personale di un soggetto che è stato sorpreso in possesso di un coltello lungo 8 centimetri. Il coltello è stato sequestrato e la persona segnalata all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre sono stati denunciati tre utenti della strada che, controllati alla guida dei propri veicoli hanno rifiutato di sottoporsi agli esami previsti. Agli stessi è stata anche ritirata la patente di guida. Altri due guidatori invece sono stati sottoposti agli accertamenti con l’alcool-test, risultando positive con un tasso di alcool di 1,09 g/l in un caso e 1,80 g/l nell’altro. Alle persone sanzionate è stata ritirata la pentente di guida oltre alla denuncia.

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno segnalato in stato di libertà un conducente per guida in stato di ebbrezza.Il conducente è risultato positivo al test con un tasso alcolemico pari ad oltre 1,90 g/l, ovvero quasi quattro volte il livello consentito dalla Normativa di riferimento.