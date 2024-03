I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, nel week end appena trascorso, hanno sottoposto a controllo un conducente, sorprendendolo nuovamente alla guida di un'auto (intestata a terzi) senza la patente di guida, in quanto mai conseguita. L'uomo perciò è stato denunciato per reiterazione nella guida senza patente e il veicolo è statto sottoposto a sequestro amministrativo.

Un altro conducente è stato denunciato in stato di libertà, a conclusione di un'attività di indagine in seguito a un incidente avvenuto in un Comune del comprensorio, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo, infatti, ricoverato per gli accertamenti del caso, dopo gli esami tossicologici è stato riscontrato positivo all’uso di droga. I militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida.

Sul territorio pisano i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un utente della strada che, alla guida di un veicolo, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 3 volte il limite consentito dalla legge. I Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e alla denuncia in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.