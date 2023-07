Controlli in centro, sorpreso con una cassa acustica: multato

Nella serata di venerdì 30 giugno sono stati effettuati specifici servizi straordinari di controllo del territorio, con la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale sotto il coordinamento della Questura. Nel corso del servizio sono state identificate 54 persone e controllati 15 veicoli.

In ottemperanza all’ordinanza sindacale concernente il divieto di utilizzo di strumenti sonori non autorizzati nelle aree pubbliche, alle ore 23.30 in piazza Dante si è proceduto al controllo di tre cittadini egiziani, regolarmente residenti, uno dei quali recava una cassa acustica sottobraccio dalla quale diffondeva musica. L'attrezzatura è stata sequestrata e al detentore è stata contestata la relativa violazione amministrativa, che prevede il pagamento della sanzione pecuniaria di 100 euro.

Le pattuglie hanno inoltre effettuato due sequestri amministrativi di stupefacente nella zona di piazza dei Cavalieri per circa 4 grammi tra hashish e marijuana, contestando ai detentori l’uso personale che prevede una segnalazione amministrativa al Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura. Rintracciata anche una persona destinataria di un ordine di carcerazione, con sospensione della esecuzione per 30 giorni, in attesa della richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione carceraria.