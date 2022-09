Processato per spaccio con divieto di dimora a Pisa la mattina, trovato in città la sera

Nella serata di ieri 23 settembre, alle ore 22.50 le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno sottoposto a controllo due avventori maghrebini, all'interno di un esercizio commerciale di via Cattaneo. Alla vista degli agenti gli interessati hanno tentato di nascondersi dietro un infisso, ma sono stati comunque notati. Una volta identificati sono risultati 'di interesse' per gli agenti.

Il primo è un marocchino 29enne. Ad un accertamento approfondito in Banca dati è risultato essere ricercato dalla Procura della Repubblica di Lucca perché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 aprile scorso, a seguito di condanna di 2 anni di reclusione per il reato di rapina, commesso a Lucca il 26 giugno 2019. Dopo il rituale fotosegnalamento alla Polizia scientifica e le incombenze procedurali è stato portato al carcere Don Bosco. Il secondo, tunisino 23enne, è risultato clandestino sul territorio nazionale. E' stato messo a disposizione della Sezione Espulsioni, che ha avviato nei suoi confronti l'iter per l'allontamanento dal territorio nazionale.

In contemporanea, un'altra pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha effettuato una serie di controlli in Piazza Vittorio Emanuele II. Durante le operazioni è stato rintracciato un cittadino senegalese 23enne, che è risultato essere destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pisa, emesso nella mattinata stessa dal Tribunale, al termine del processo per direttissima effettuato a suo carico. Era stato arrestato da una pattuglia della Squadra Volanti il giorno prima, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A suo carico sarà inviata un'urgente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'inasprimento della misura.