Controlli rafforzati nel weekend di Pasqua: pattuglie in azione per evitare assembramenti

Come stabilito in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza, il questore ha disposto i servizi di sorveglianza su tutto il territorio provinciale

Controlli rafforzati nel lungo weekend pasquale come stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, in ossequio alle direttive ministeriali sul contenimento della pandemia da Coronavirus.



Con apposita ordinanza il questore di Pisa ha organizzato servizi straordinaricon il compito di controllare le principali direttrici viarie in entrata/uscita dai centri urbani ed i principali luoghi di potenziale aggregazione. Le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali affiancano così quelle già ordinariamente dislocate sul territorio h 24 e sono in tutta la provincia dalle 100 alle 105 per ciascuno dei 4 giorni del lungo weekend, di cui circa la metà sul territorio del comune di Pisa e le altre nelle restanti porzioni della provincia."Lo sforzo ulteriore delle Forze di Polizia - sottolineano dalla Questura - si confida che sarà di auspicio per il rispetto delle regole anti-Covid, sinora garantito dal senso civico dimostrato dalla stragrande maggioranza della popolazione pisana".