Sicurezza, controllo straordinario in centro: un arresto per spaccio, oltre 90 le persone identificate

Nella serata di ieri 14 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno organizzato un massiccio servizio di controllo del territorio che ha interessato la zona della stazione ferroviaria e Piazza Vittorio Emanuele II. Le operazioni hanno visto impegnate 8 pattuglie di Carabinieri in uniforme, di Pisa, Tirrenia, Calci, Migliarino e San Piero a Grado, con militari in borghese, e una unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore.

In questo contesto, i militari hanno arrestato in flagranza, per spaccio, un extracomunitario di origine tunisina, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un assuntore. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare anche sostanza da taglio ed un bilancino elettronico; l'uomo sarà giudicato con rito direttissimo. I Carabinieri sono poi intervenuti presso un supermercato del centro, a seguito della chiamata al numero unico d'emergenza 112. Qua hanno fermato un cittadino italiano, denunciandolo in stato di libertà per furto e possesso di oggetti atti allo scasso: aveva tentato di rubare generi alimentari.

Sul fronte dei controlli e delle idenficazioni, grazie all'aiuto dell'unità cinofila, gli operatori hanno segnalato alla Prefettura 11 persone controllate nella zona della movida cittadina, trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. In totale le persone controllate nel corso delle operazioni sono state oltre 90, 30 i veicoli. Analoghi servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando provinciale, si apprende dai Carabinieri, saranno ripetuti con cadenza mensile.