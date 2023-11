Si terrà a Pisa presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alle ore 9 del 10 novembre il convegno 'Pisa verso la transizione energetica', organizzato dal Comune di Pisa con il patrocinio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Pisa e l’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Pisa, con il quotidiano 'Il Sole 24 Ore' come media partner.

In apertura i saluti istituzionali del sindaco di Pisa Michele Conti e della prorettrice per la sostenibilità e l’Agenda 2030 Elisa Giuliani. Poi gli interventi in programma: il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin, il presidente World energy council Paolo d’Ermo, il vicesindaco con delega all’innovazione tecnologica ed energie alternative Raffaele Latrofa, il professore ordinario dell’Università di Pisa sustainable energy communities Marco Raugi, il presidente Estra spa Francesco Macrì e il responsabile B2G Enel X Tony Toro.

"Questo convegno - afferma Latrofa - è un primo passo che facciamo in un percorso che nell'arco dei prossimi 5 anni dovrà vedere una vera e propria transizione energetica nel Comune di Pisa. Quando si intraprende un viaggio bisogna sapere da dove si parte e dove si vuole arrivare. Con questo convegno faremo una fotografia di quello che è lo stato dell'arte di quello che è accaduto in questi anni a Pisa e di quello che è il panorama di ciò che ci circonda tracciando poi gli obiettivi e gli sviluppi futuri della città su questa tematica attraverso situazioni concrete. La comunità energetica rinnovabile è senz'altro una di queste e la città è pronta, abbiamo un'eccellenza a livello mondiale come il Prof. Marco Raugi e al nostro tavolo iniziano a inserire figure di primo piano nazionale e internazionale, indubbiamente attratte da un'icona mondiale del turismo quale è Pisa per presentarla come una città che possa tornare ai fasti di un tempi nell'ambito della tecnologia come sempre stato nella storia".

Il convegno, valido per il conseguimento di crediti formativi rilasciati dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Architetti e paesaggisti di Pisa, sarà trasmesso anche sui canali Facebook e YouTube del Comune di Pisa.