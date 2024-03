Si consolida la collaborazione tra Scuola Superiore Sant'Anna e Unione Industriale Pisana, associazione territoriale che aderisce a Confindustria: formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, opportunità di stage e tirocini per allieve e allievi sono gli ambiti di riferimento al centro della rinnovata convenzione quadro sottoscritta dalla rettrice Sabina Nuti e dal presidente Andrea Madonna. Lo scopo è promuovere un rapporto ancora più stretto tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. Come referenti incaricati di dare seguito alla convenzione sono stati indicati il ricercatore Luca Gori e il direttore Carlo Frighetto.

Per le attività formative, la nuova convenzione prevede "uno scambio di competenze e di esperienze". La Scuola Superiore Sant’Anna potrà proporre alle imprese e alle aziende dell’Unione Industriale Pisana la partecipazione a corsi di alta formazione, convegni, conferenze, seminari, in particolare a quelli su temi legati allo sviluppo della competitività e all’introduzione di tecnologie innovative. L’Unione Industriale Pisana potrà mettere a disposizione esperienze e tesimonianze degli associati, per contribuire ad attività formative e a progetti di ricerca promossi dagli Istituti e dai Centri interdisciplinari della Scuola. La convenzione quadro favorisce anche le istanze del mondo imprenditoriale, per facilitare l’inserimento di allieve e allievi nel mondo del lavoro, a partire dall’offerta di stage e tirocini presso aziende e imprese associate, per rendere sempre più complete e “spendibili” le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso di formazione.

Per la ricerca, la collaborazione tra Scuola Superiore Sant'Anna e Unione Industriale Pisana si concretizza con la partecipazione a progetti, anche congiunti, mentre per il trasferimento tecnologico la convenzione prevede la condivisione di conoscenze tecniche e scientifiche a beneficio delle imprese associate, "per intensificare le ricadute della ricerca scientifica e tecnologica nella valorizzazione delle risorse del territorio della provincia di Pisa". Docenti e ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna potranno, infine, tenere docenze in occasione di corsi di aggiornamento e di approfondimento organizzati dall’Unione Industriale Pisana. Grazie a questo nuovo accordo quadro, la Scuola Superiore Sant’Anna contribuisce a incrementare l’impatto sul tessuto economico e produttivo di Pisa e della sua provincia, in linea con il suo Piano di orientamento strategico.

"La collaborazione con le aziende del territorio - commenta la rettrice Sabina Nuti - per la Scuola Superiore Sant'Anna è vitale. Soltanto grazie alla sinergia tra la ricerca applicata e le competenze e le prospettive delle imprese vicine alla Scuola è possibile fare la differenza per lo sviluppo del nostro territorio. Ringrazio l’Unione Industriale Pisana per la grande fiducia riposta in noi e per la proficua collaborazione".

"La firma di oggi - dichiara il presidente Andrea Madonna - rappresenta il rinnovo di un rapporto strategico, quello tra industria e ricerca, che trova concretezza nella collaborazione tra l’Unione Industriale e la Scuola Superiore Sant’Anna. Ogni anno raccogliamo frutti positivi da questo rapporto che trova compimento nella condivisione di esperienze e progetti, nello scambio di competenze e continui confronti con il comune obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del nostro territorio e delle sue risorse".