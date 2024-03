Siglata la collaborazione fra Teatro Nuovo e Confesercenti Pisa

La cultura si sposa all’accoglienza in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze del territorio. E’ questo in sintesi l’accordo di collaborazione siglato oggi tra il Teatro Nuovo di Pisa e Confesercenti Pisa, nella cornice del foyer del teatro pisano. La collaborazione è nata anche nell’ottica di avvicinare imprese, commercianti, partite iva, ma anche cittadini, visitatori e turisti alle attività teatrali.

Per l’occasione sono intervenuti Carlo Scorrano, direttore artistico del Teatro Nuovo di Pisa, e Claudio Del Sarto, responsabile provincia di Pisa per Confesercenti Toscana. "Siamo lieti di aprire il nostro teatro ad un’altra importante realtà del nostro tessuto cittadino in un percorso già avviato di relazione che si sviluppa attraverso l’accordo con un’associazione come Confesercenti, che ringraziamo per la collaborazione, davvero molto importante per aprirci al tessuto commerciale della città. L’accordo prevede tra le altre cose uno sconto convenzionati agli associati di Confesercenti", spiega il direttore artistico.

"Siamo molto felici di aver sottoscritto la convezione con questa importante realtà della città di Pisa - affermano i dirigenti di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino e Claudio Del Sarto - abbiamo subito lavorato fin dal primo momento per creare una collaborazione che tenesse di conto delle esigenze di entrambe le entità cittadine. La missione della nostra associazione di categoria è anche quella di sostenere importanti realtà come quella del Teatro Nuovo di Pisa che da tempo si sta impegnando sempre di più per far crescere l'offerta teatrale ed i relativi corsi di formazione".

Nel dettaglio, aggiungono "oltre al supporto sindacale e collaborativo abbiamo riservato a tutti gli iscritti al Teatro Nuovo di Pisa una sconto del 10 % sui servizi di Patronato e Caf (modello 730, servizio di assegno unico ecc.. ) che eroghiamo tramite il nostro Patronato Epasa - Itaco ed il nostro CAAF sicurezza fiscale che si trovano in Via San Martino Nr. 1 presso la sede di Confesercenti Pisa".