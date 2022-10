Sicurezza: poliziotti pisani a lezione sull'uso del defibrillatore

Si è svolto, nella giornata di ieri, il corso sull’utilizzo del defibrillatore rivolto ai poliziotti pisani e organizzato da Leonardo Strengacci della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Pisa in collaborazione con 'Cecchini Cuore' onlus.

L’incontro, tenuto presso la Caserma Mameli dal dott. Maurizio Cecchini, specialista cardiologo dell’Università degli Studi di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica all’Ospedale Santa Chiara di Pisa, coadiuvato dall’Istruttore qualificato Fabrizio Bonino, ha visto la partecipazione di numerosi poliziotti oltre all’intervento del questore di Pisa Gaetano Bonaccorso e del segretario provinciale della FSP Polizia Pisa Lorenzo Cardogna, ed è stata anche l’occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza della tempestività della rianimazione cardio-polmonare e di una diffusione capillare di defibrillatori.

Il messaggio principale lanciato durante il corso è stato quello che i soccorritori non sono necessariamente medici, infermieri o personale sanitario. In molti casi si tratta di amici, conoscenti, familiari e passanti che, trovandosi nella situazione di urgenza, non devono far altro che seguire le semplici indicazioni che gli vengono fornite dal defibrillatore stesso.

È stato spiegato come riconoscere un arresto cardiaco, come effettuare il massaggio cardiopolmonare e come utilizzare il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) che, in caso di necessità, è stato sottolineato, può essere usato da chiunque, anche senza aver effettuato un corso BLS-D (LEGGE 4 agosto 2021, n. 116). Sono state inoltre illustrare la manovre di disostruzione delle vie respiratoria nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich).

Il segretario Lorenzo Cardogna nelle sue conclusioni, nel ringraziare profondamente il dott. Cecchini e l’istruttore certificato Fabrizio Bonino per il prezioso contributo offerto, ha rimarcato la necessità di programmare ulteriori incontri perché chiunque può e deve, qualora necessario, utilizzare il defibrillatore che ogni anno salva numerose vite.