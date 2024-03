Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Continuano le iniziative della Scuola della Società Filarmonica Pisana per avvicinare i più giovani alla musica. È in fase di partenza infatti un nuovo progetto di Junior Wind Orchestra, dal titolo “Crescere con la Musica”, in collaborazione con l’IC Tongiorgi di Pisa e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana, approvato con D.D.R. 13511/23. L’iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa tra i 9 e 12 anni delle classi 4a e 5a della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria, che potranno imparare a suonare uno strumento a fiato o a percussioni nell'ambito di un gruppo di Musica di Insieme. Lo strumento (a scelta dell’allievo tra clarinetto, oboe, flauto traverso, sax contralto, corno, tromba, trombone, euphonium, tuba, percussioni e fagotto) verrà consegnato in comodato gratuito per la durata dei tre anni del progetto, insieme ai libri di testo. È previsto un modesto contributo al costo delle lezioni che per il primo anno si traduce nelle sole spese di iscrizione di 25 euro e nei due anni successivi in 90 euro per anno. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano presso il plesso della scuola primaria Collodi dell’IC Tongiorgi con un maestro direttore e coordinatore della Junior Wind Orchestra e i rispettivi docenti di strumento che guideranno i ragazzi per tutta la durata del progetto. Le preiscrizioni, per chi fosse interessato, si raccolgono sul link https://forms.gle/xYKfDsYUxb6BwrpcA “Nella scuola primaria Collodi vengono promosse iniziative mirate a rafforzare nei bambini le competenze cognitive, relazionali e valoriali attraverso la musica, quale strumento di aggregazione. È importante promuovere iniziative volte a favorire la divulgazione della musica nella scuola primaria, non solo come forma artistica ma anche come strumento cruciale nello sviluppo delle competenze logico matematiche dei nostri giovani studenti. La musica è un linguaggio universale che stimola la creatività e l'espressione individuale. Nel suo apprendimento i bambini affinano le loro capacità cognitive, migliorano la memoria e sviluppano un senso di disciplina. La struttura ritmica e la notazione musicale coinvolgono concetti matematici fondamentali, come il conteggio, la misura e la suddivisione del tempo” queste le parole con le quali la dottoressa Beatrice Lambertucci, dirigente dell’IC Tongiorgi ha presentato il progetto. In questi anni la Filarmonica Pisana ha maturato esperienza nei progetti di Junior wind Orchestra sperimentando come la musica d’insieme può contribuire allo sviluppo e rafforzamento dei legami sociali e prevenire forme di discriminazione e intolleranza, che tra i giovani possono sfociare in episodi di bullismo. Ad oggi sono già stati avviati sul territorio cittadino due progetti analoghi in collaborazione con l’Istituto comprensivo Toniolo, che hanno consentito ai ragazzi di avvicinarsi alla musica in forma sostanzialmente gratuita, e vedono la partecipazione di circa trenta allievi, che procedono con buoni risultati e che a breve si esibiranno in città nell’ambito di uno dei concerti organizzati dalla associazione. Altri progetti procedono sul territorio della provincia in collaborazione con le Filarmoniche di Pontedera e di Vecchiano. Ogni informazione è disponibile sul sito internet https://www.filarmonicapisana.it/crescere-con-la-musica O chiamndo la segreteria didattica della Scuola della Società Filarmonica Pisana allo 050-562151 da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00.