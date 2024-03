Vecchiano: sulla costa danni per 200mila euro causati dalle mareggiate

Marina di Vecchiano non perde il suo fascino nonostante i segni delle sferzanti mareggiate dell'autunno scorso siano ancora evidenti sull'arenile. Si tratta di danni che, secondo le stime tecniche, si aggirano intorno ai 200mila euro, vista la quantità di detriti trascinati sulla spiaggia dalla forza delle onde.

L'amministrazione comunale di Vecchiano è al lavoro già da svariate settimane per mettere a punto un sistema di ripristino della spiaggia in vista della ormai prossima stagione estiva, nel tentativo di reperire urgentemente le risorse necessarie per gli interventi operativi.