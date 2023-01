Darsena Europa: il Ministero chiede il parere ufficiale del Parco San Rossore

Lo scorso 21 dicembre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto ufficialmente all'Ente Parco di San Rossore di esprimersi sui possibili effetti ambientali che la nuova infrastruttura del Porto di Livorno, la Darsena Europa, potrebbe produrre: dall'erosione costiera alle conseguenze per l'ecosistema marino caratteristico, a partire dalle praterie di Posidonia della Meloria. Lo rende noto lo stesso Ente. L'infrastruttura da tempo trova l'opposizione delle associazioni ambientaliste, con preoccupazioni espresse dallo stesso Comune di Pisa.

"Siamo soddisfatti - commenta il presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani - perché dopo varie sollecitazioni che abbiamo inviato al Ministero, anche grazie alla Regione, ci viene infine richiesto in via ufficiale un parere tecnico-ambientale sull'impatto che questa grande opera avrà sia sulla vicina Area Marina Protetta delle Secche delle Meloria sia sulla confinante Riserva della Biosfera Unesco 'Selva Pisana', al cui interno ricade il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli con le fasce costiere dunali e boscate che da Calambrone arrivano fino alla Lecciona. Un'opera importante per l'economia toscana che proprio per questo deve essere realizzata con la necessaria attenzione al territorio, rispondendo alle legittime preoccupazioni sia delle associazioni ambientaliste sia degli operatori turistici e balneari".

Il parere sarà fondamentale all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) necessario per consentire l'opera. I tecnici dell'Ente Parco si sono subito messi al lavoro per rispettare il termine dei 60 giorni richiesti dal dicastero dell'ambiente.