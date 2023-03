Controlli dei Carabinieri sulle strade: denunciate due persone ubriache al volante

Continua l’attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pisa finalizzata, in particolare, al contrasto delle condotte di guida non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada. I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato una persona, per guida in stato di ebbrezza. Più specificamente, gli agenti hanno sottoposto a controllo un conducente, avvalendosi del test con etilometro, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,37 g/l, ben oltre il limite consentito. All'uomo è stata ritirata la patente di guida.

In un altro frangente, ad essere controllato e sottoposto al test con etilometro è stato un altro guidatore, risultato positivo allo stato di ebbrezza con un tasso di 1,75 g/l. In seguito ai controlli, i militari hanno anche accertato che la persona era alla guida del veicolo sprovvista di patente di guida, poiché mai conseguita.