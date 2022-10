Palaia, topi d'auto in azione durante un ricevimento in agriturismo: denunciati

Sono stati identificati e denunciati in stato di libertà i presunti autori di un furto su un'auto, avvenuto d'estate, nel piazzale di un agriturismo di Palaia nel corso di un ricevimento.

I Carabinieri della Stazione di Palaia, dopo una paziente e meticolosa attività di indagine basata su informazioni rese da testimoni nell’immediatezza del fatto e dalle successive acquisizioni di immagini del sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad individuare gli autori del colpo.

"Quella dei furti in danno di auto parcheggiate nelle adiacenze delle aziende agricole e di ristoranti, è una piaga particolarmente deprecabile perché macchia indelebilmente un ricordo, che potrebbe anche coincidere con quello del giorno più bello di una vita - sottolineano dal Comando provinciale Carabinieri - al contrasto di tale fenomeno si prodigano con grande impegno anche i più piccoli presidi dell’Arma delle zone rurali, che, come in questo caso, ricorrendo all’oramai insostituibile ausilio delle immagini dei sistemi di sicurezza, dei quali sempre più amministrazioni locali si stanno dotando, sono riusciti a perseguire con efficacia l’azione criminosa".