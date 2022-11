Ruba un motociclo appena parcheggiato dal proprietario: rintracciato e denunciato

Denunciata dai Carabinieri della Stazione di San Piero a Grado una persona accusata di furto di un motociclo.

Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima del furto, avvenuto la settimana scorsa, nei pressi della sua abitazione.

La persona poi denunciata, dopo che il proprietario del motociclo aveva parcheggiato il proprio veicolo per rientrare a casa, approfittando del fatto che la moto, di ultima generazione, era dotata del sistema di accensione 'Keyless' e, pertanto, non necessita dell’utilizzo della chiave, bastando trovarsi a poca distanza per avviare il motore mediante un tasto, è salita a bordo fuggendo in sella al mezzo a due ruote.



I Carabinieri sono riusciti a risalire all’autore del furto, notato nella zona in orario compatibile a quello del reato e la cui identità è stata inoltre

confermata anche da alcune testimonianze raccolte sul posto.

I Carabinieri, a seguito di ulteriori ricerche, sono riusciti anche a ritrovare il mezzo che è stato restituito al legittimo proprietario.