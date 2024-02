Controlli stradali a Pisa e provincia: denunciate otto persone

I Carabinieri del Comando provinciale di Pisa, nella giornata di venerdì 23 febbraio, hanno denunciato un conducente che ha perso il controllo della propria auto, uscendo fuori dalla sede stradale senza coinvolgere altre vetture nell'incidente. Ricoverato insieme al passeggero per accertamenti all’ospedale di Cisanello, a seguito di esami tossicologici è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,12 g/l. I militari hanno proceduto quindi al ritiro della patente.

Nel corso dello stesso servizio i Carabinieri hanno sottoposto a controllo un conducente che si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari per evidenziare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e, perciò, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa. E' stato sottoposto a controllo un altro conducente che, riscontrato positivo all’alcol con un tasso pari a gr/l 1,62, è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria, con ritiro della patente.

Nel corso del servizio sul territorio i Carabinieri hanno proceduto inoltre all’identificazione di un conducente, il quale mostrava segni inequivocabili che facevano presupporre fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno invitato a seguirli presso il più vicino ospedale per effettuare i dovuti accertamenti. L’uomo si è rifiutato, perciò è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso dei successivi accertamenti è emerso, inoltre, che stava guidando l’auto con patente già revocata, per cui è stato sanzionato amministrativamente.

Un altro conducente fermato mostrava sintomi riconducibili ad uno stato di ebbrezza alcolica, pertanto è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l. L’uomo è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza di alcool e la patente è stata ritirata. Poi, in due circostanze separate, due persone sono state deferite per inottemperanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio i Carabinieri hanno anche sottoposto a controllo due stranieri a bordo di un’autovettura che sono risultati entrambi irregolari sul territorio nazionale. Inoltre, il conducente sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato positivo con tasso alcolemico di 0,79 g/l. Quest’ultimo, oltre ad esser stato denunciato insieme al connazionale per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano, è stato segnalato anche per guida sotto l’influenza dell’alcool. La patente di guida è stata ritirata.

Infine, sempre in orario notturno, i militari in servizio hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,47 g/l. Nei suoi confronti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria locale.