I Carabinieri della Compagnia di Volterra, al termine di un’attività d’indagine scaturita dalla segnalazione di un cittadino, hanno denunciato per truffa una persona. La vittima del raggiro aveva acquistato on-line, tramite bonifico, su un noto sito di compravendita, un telefono cellulare del valore di 200 euro, che però non aveva mai ricevuto. I militari, al termine dell’indagine, tramite l’acquisizione di alcuni dati, sono riusciti a risalire al venditore che è stato successivamente deferito all’autorità giudiziaria competente.

Compra un cellulare on line ma non lo riceve: persona denunciata per truffa