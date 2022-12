Lascia uno spinello sul tavolo, i carabinieri scoprono altra droga in casa: denunciato

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, in un’abitazione, durante uno dei controlli di routine che vengono effettuati alle persone sottoposte a particolari prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno visto sul tavolino del soggiorno una sigaretta artigianale e, percepito nell’ambiente l'odore della cannabis, hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione.

Al termine dei controlli hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente di vario tipo, nonché un bilancino di precisione, un rotolo di carta stagnola e altro materiale atto al confezionamento della droga. Al termine delle attività, i militari hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità della persona, già sottoposta all’obbligo di dimora, circa 4 grammi di marijuana, 15i grammi di hashish, poco meno di 6 grammi di cocaina e 4 grammi di eroina, tutti già avvolti nel cellophane.