Tenta di rubare prodotti alla Coop: denunciata 20enne

Intervento ieri da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in Valgimigli a Pisa per un tentativo di furto presso il supermercato Coop.

Il personale di vigilanza aveva fermato infatti una 20enne, che tentava di allontanarsi con diversi prodotti senza pagarli alla cassa. La donna è stata compiutamente identificata e denunciata per tentato furto aggravato in esercizio commerciale. La merce per un valore di diverse decine di euro è stata restituita alla direzione del centro commerciale.