Nell’ambito dei servizi condotti nel fine settimana nel territorio del capoluogo e dell’hinterland pisano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 5 persone, in stato di libertà.

Una persona, già sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, non è stata localizzata all’interno della sua abitazione, durante il rituale controllo svolto dai Carabinieri, facendo così scattare il deferimento. Due soggetti, controllati in Corso Italia, sono risultati essere gravati dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, e uno di essi anche per inosservanza degli obblighi derivanti della sorveglianza speciale cui è sottoposto.

Una quarta persona è stata denunciata per il reato di rapina impropria, con l’accusa di essersi impossessata di alcolici, minacciando con una bottiglia di birra l’addetto alla vigilanza di un supermercato del centro cittadino, verosimilmente per guadagnare la fuga senza poi riuscirvi.

Infine un conducente di autovettura è stato controllato nell’hinterland e sottoposto ad esame etilometrico che ha restituito il tasso di oltre 0,80 gr./l. Nella circostanza, è stata anche ritirata la patente di guida.