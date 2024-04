Pontedera: deviazioni alle linee urbane degli autobus per i 'Vespa World Days'

Autolinee Toscane informa che, per consentire lo svolgimento della manifestazione 'Vespa World Days 2024', vengono attuati dei provvedimenti alla circolazione, tra i quali la chiusura di varie strade e piazze a Pontedera. Per questa ragione devono essere attuate le seguenti deviazioni di percorso a Linee bus TPL:

- DALLE ORE 14 ALLE ORE 24 DI GIOVEDI 18 APRILE CHIUSURA VIA DELLA MISERICORDIA - VIA DEL DUOMO. Linee provenienti da piazza Martiri (cosiddetto Piazzone): percorso regolare su piazza Martiri fino all’intersezione con piazza Garibaldi, sinistra piazza Garibaldi, destra via Risorgimento, destra via Leopardi, sinistra via Dante, percorso regolare.

- DALLE ORE 14 DI VENERDI 19 ALLE ORE 24 DI DOMENICA 21 APRILE CHIUSURA PIAZZA MARTIRI (PIAZZONE). Linee provenienti da via Vittorio Veneto (Stadio): percorso regolare su via Veneto fino all’intersezione con via Tosco Romagnola, destra via Tosco Romagnola (no ponte Napoleonico) sinistra via Pisana, autostazione.

Linee provenienti da via Delle Colline: percorso regolare su via delle Colline fino all’intersezione con via Matteotti, prosecuzione su via Veneto (no ponte Napoleonico) sinistra via Tosco Romagnola, sinistra via Pisana, autostazione.

Linee provenienti da via Tosco Romagnola Est (La Rotta): percorso regolare su via Tosco Romagnola fino alla rotatoria di intersezione con via Veneto, prosecuzione su via Tosco Romagnola (no viale Italia - no ponte Naopoleonico) sinistra via Pisana, autostazione.

Linee provenienti da viale Italia: percorso regolare su viale Italia fino al semaforo di intersezione con ponte Napoleonico, destra via Veneto (no ponte Napoleonico) sinistra via Tosco Romagnola sinistra via Pisana, via Carducci, Stazione, via Leopardi, via Belfiore, percorso regolare.

- DALLE ORE 8 DI VENERDI 19 ALLE ORE 20 DI DOMENICA 21 APRILE 2024 CHIUSURA TOSCO ROMAGNOLA FRONTE PARK CINEPLEX. Linee provenienti da via Tosco Romagnola Est (La Rotta): percorso regolare su via Tosco Romagnola fino alla rotatoria di intersezione con nuova viabilità SRT439, destra nuova viabilità con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Veneto, sinistra via Veneto con prosecuzione in direzione ponte Napoleonico.

Linee con destinazione via Tosco Romagnola Est (La Rotta) → percorso regolare su via Tosco Romagnola fino all’intersezione con via Veneto, sinistra via Veneto con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con nuova viabilità SRT439, destra nuova viabilità con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Tosco Romagnola, sinistra via Tosco Romagnola, percorso regolare.

- PERCORSO DEVIATO LINEA 'NAVETTA A' DALLE ORE 14 DI GIOVEDI 18 ALLE ORE 24 DI DOMENICA 21 APRILE. Park Cineplex, sinistra via Tosco Romagnola, sinistra via Saffi, piazza Arno, sinistra via San Faustino, piazza Gronchi, sinistra via Castelli, destra via Tosco Romagnola, sinistra Park Cineplex.