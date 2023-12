Una frana, poi il buio e si perdono nel bosco: trovati dai Vigili del Fuoco

Una passeggiata nei boschi che, con il calare dell'oscurità, comincia a diventare dramma. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per sbrogliare una situazione che poteva diventare pericolosa per 4 persone, escursionisti che in località Monterufoli, nel Comune di Pomarance, sono stati recuperati dopo oltre un'ora di ricerche.

L'allarme è scattato intorno alle ore 18, con la chiamata d'emergenza di uno degli avventori. La condivisione della posizione gps è stato il punto di partenza per l'azione della squadra dei pompieri. Il gruppo, è stato ricostruito, è andato in difficoltà quando sul proprio tracciato ha trovato una frana. In seguito l'imbrunire ha contribuito a far perdere l'orientamento degli escursionisti.

Gli operatori, una volta raggiunti i dispersi, ha usato attrezzature del soccorso alpino-fluviale per superare lo smottamento e concludere insieme il cammino previsto, fino al ritorno alle auto. Dal momento dell'incontro sono trascorsi circa 50 minuti.