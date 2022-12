Cavalcavia di Sant'Ermete Ovest: "Significativo dissesto superficiale", chiuso fino al termine dei lavori

I tecnici del Comune di Pisa, su richiesta della Protezione civile comunale a seguito dell'intervento di questa notte con i Vigili del Fuoco e la relativa chiusura, hanno eseguito le verifiche del caso: il Cavalcavia di Sant'Ermete Ovest resta chiuso fino al termine dei lavori urgenti.

La paura era quella di un possibile crollo, scenario come quello purtroppo avvenuto a Monteverdi Marittimo solo pochi giorni fa. "Da una prima valutazione - è il riscontro dei tecnici, come riporta una nota del Comune - le strutture del ponte risultano indenni, mentre è presente un cedimento del rilevato retrostante la spalla che comporta un significativo dissesto superficiale del marciapiede e di parte della corsia verso nord in prossimità della spalla ovest". Si nota, in sostanza, uno scarto verso il basso di una parte della pavimentazione del marciapiede e della strada.

"Il ponte rimarrà chiuso per consentire i lavori di ripristino - annuncia il Comune di Pisa - che saranno eseguiti da Pisamo in somma urgenza, e che consisteranno nel taglio dell'asfalto presso il giunto, nella verifica della presenza o meno di cavità sottostanti, nella ricarica di riempimento e ripristino del manto stradale". Al momento restano da quantificare i tempi per la riapertura.