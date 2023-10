La Polizia Municipale di Pisa ha disposto la chiusura al transito pedonale e ciclabile della ciclopista del Trammino nel tratto compreso tra San Piero a Grado e Marina di Pisa, con esattezza tra via Deodoato Orlandi e via Barbolani. L’ordinanza della Municipale, che parte da oggi giovedì 26 ottobre e rimarrà valida fino all’esecuzione dei lavori di manutenzione, è stata emanata sulla base del verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Pisa, intervenuti nella giornata di ieri, 25 ottobre, a seguito del maltempo che si è verificato nei giorni scorsi. Sono stati segnalati dei distacchi di cemento dai vecchi pali precedentemente utilizzati per l’elettrificazione del trammino in servizio tra Pisa e Tirrenia.

"Abbiamo ritenuto doveroso - spiega l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli - intervenire subito con la chiusura della ciclopista del Trammino a scopo precauzionale, al fine di prevenire potenziali pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini che percorrono la pista ciclabile, visto che i Vigili del Fuoco hanno disposto l’interdizione all’accesso. Per questo chiederemo a Pisamo di verificare quanto prima le condizioni di resistenza dei pali presenti nell’intero tratto della pista ciclabile e l’adozione urgente di interventi di messa in sicurezza, valutando se sia necessaria la completa rimozione di questi elementi".