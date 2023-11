La giunta comunale di Calci ha deliberato uno stanziamento di 2.000 euro in favore dei Comuni alluvionati della Toscana. I soldi saranno versati sul conto corrente solidale attivato per l'occasione da Anci Toscana. "Sin dalle prime ore dell’emergenza - ricorda il sindaco Massimiliano Ghimenti - l’amministrazione comunale calcesana si è attivata per offrire supporto ai Comuni più vicini colpiti dalle piogge eccezionali del 2 novembre. Adesso, come già fatto a suo tempo per l’Emilia-Romagna, aggiungiamo questo contributo che, seppur piccolo, ha per noi un forte valore simbolico, non volendo dimenticare i tanti piccoli ma significativi sostegni che ricevemmo noi, come territorio, all’indomani del devastante incendio del 2018".

"Allo stesso tempo - conclude il primo cittadino - il contributo del Comune si fa interprete del sentimento di solidarietà di tutta la nostra comunità. Cogliamo anche l'occasione per informare che un gruppo di cittadini della Valgraziosa, sotto l'hashtag #Calcicomunitàsolidale e insieme ad altri cittadini del Lungomonte Pisano, ha deciso di organizzare per mercoledì 22 novembre una cena di raccolta fondi, per un'ulteriore piccola ma concreta azione a favore delle zone colpite". Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi al 339.7512195.