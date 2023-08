Donna scippata della borsetta e trascinata sull'asfalto: indaga la Polizia

Nella serata di mercoledì 2 agosto, in via Cuoco, alcune volanti della Polizia sono intervenuto per la segnalazione di uno scippo ai danni di una donna. Gli agenti sul posto hanno acquisito le informazioni necessarie per avviare le indagini e identificare l'autore del reato. La donna, soccorsa dal personale del 118, ha riferito che un giovane ragazzo in scooter le si è avvicinato per sottrarle la borsa, trascinandola sull'asfalto per alcuni metri. Il fatto è stato confermato da alcuni passanti. Adesso gli investigatori della Squadra Mobile stanno verificando eventuali tracce lasciate dal malvivente, anche attraverso la visione di telecamere pubblicate e private.