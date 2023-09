Intervengono per una semplice lite e trovano la droga: nei guai 43enne

Da un intervento per una semplice lite tra una coppia al rinvenimento di droga. Due pattuglie della Squadra Volanti della Questura si sono infatti recate nel quartiere Cisanello per la segnalazione di un diverbio da parte dei condomini.

Sul posto i poliziotti hanno riportato la calma e identificato le parti, verificando che la lite era stata solo verbale e che non vi erano state conseguenze di tipo fisico. La coppia, lei dell’Est Europa 38enne e lui tunisino 43enne, entrambi in regola con il soggiorno, avevano avuto una lite solo verbale, generata dai classici futili motivi. Dall’interrogazione in banca dati a carico dell’uomo è però emersa pendente la misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia di Pisa, emessa a suo carico dal Tribunale lo scorso 1 giugno per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.



Gli agenti, visti i precedenti dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo nel comodino della camera da letto oltre 50 grammi di hashish, un rotolo di cellophane utilizzato per il confezionamento in dosi e un coltello a serramanico con la lama intrisa di hashish, evidentemente utilizzato per porzionare le singole dosi. Lo stupefacente e il correlato armamentario sono stati sequestrati, l’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno anche inoltrato al Tribunale una segnalazione sulla inadeguatezza della misura cautelare in atto a carico del cittadino tunisino, per valutarne l’eventuale inasprimento.