Tenta di dare droga al familiare recluso in carcere: denunciata 38enne

Ancora droga nel carcere Don Bosco di Pisa. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina grazie ai controlli della Polizia penitenziaria che, in collaborazione con le unità cinofile della Guardia di finanza, hanno bloccato una donna 38enne. La signora, in attesa di effettuare il colloquio con il proprio familiare, ha tentato di introdurre della sostanza stupefacente che non è sfuggita al fiuto del cane antidroga.

Gli accurati controlli hanno poi permesso di rinvenire la droga diretta al familiare recluso.

Dopo gli adempimenti di rito la sostanza è stata sottoposta a sequestro e la donna è stata denunciata all'autorità giudiziaria.

A rendere nota la notizia sono i dirigenti regionali del sindacato ALSIPPE Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria e CNPP che si congratulano con il personale per l’ottima attività di prevenzione svolta per il contrasto all’introduzione di stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario di Pisa.