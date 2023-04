Scontri dopo la partita tra Ponsacco 1920 e Cecina: altri due Daspo ai tifosi rossoblu

Lo scorso 25 febbraio lo stadio Comunale di Ponsacco ha ospitato l’incontro di calcio del campionato di Promozione tra le compagini A.S.D. Ponsacco 1920 e Sporting Cecina 1929, valido per il Girone C. Al termine della partita si verificarono momenti di tensione fra alcuni appartenenti alle due tifoserie. L'intervento da parte dei Carabinieri evitò che la situazione degenerasse, riportando la calma e consentendo il regolare deflusso sia della tifoseria locale sia della squadra ospite.

Gli accertamenti dei militari portarono all’identificazione di alcuni dei protagonisti. Le successive segnalazioni alla Questura di Pisa, valutati i fatti e gli elementi comunicati, hanno determinato in prima battuta l’emissione di due Daspo, i provvedimenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche, nei confronti di un 21enne e un 38enne facenti parte della tifoseria della squadra del Ponsacco.

Mercoledì 5 aprile, al termine di un'indagine più complessa, il questore di Pisa ha emesso altri due Daspo a carico di altrettanti tifosi del Ponsacco ai quali, al pari dei primi due colpiti da uguale misura, è stato comminato il divieto di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali e internazionali, compresi quelli amichevoli, ai quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla FIGC e quelli disputati dalla nazionale di calcio e dalle squadre italiane in territorio europeo. Il divieto è applicato anche in caso di passaggio o permanenza in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive, ciò nelle tre ore antecedenti e nelle tre ore successive all’evento per la durata di un anno.