Confcommercio e balneari hanno incontrato la Regione Toscana sulla questione erosione del litorale. Il sopralluogo al bagno La Pace di Tirrenia con il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e l'ingegnere del Genio civile regionale Patrizia Chirizzi, ha visto la partecipazione del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, del presidente del Sib Fabrizio Fontani, del gestore del bagno Marco Marianelli.

"In questi ultimi anni la Regione Toscana ha posto un’attenzione crescente al problema dell’erosione costiera e ha messo a disposizione importanti risorse agli interventi sulla costa pisana", ha detto il presidente del Consiglio regionale Mazzeo: "Coerentemente con questi impegni, la Regione Toscana ha scelto come progetto 'bandiera' del Pnrr gli interventi a contrasto dell’erosione. Già in questi anni le risorse messe a disposizione della Regione Toscana hanno consentito di mettere in sicurezza l’arenile di Marina di Pisa a partire dall’intervento sempre più affinato sulle cosiddette spiagge di ghiaia. Con questa visita ho avuto modo di verificare la fondatezza delle richieste dei balneari, in particolare per questo primo tratto dell’arenile di Tirrenia oggetto di un evidente fenomeno erosivo che necessita di risposte tempestive e adeguate. La Regione Toscana anche in questa occasione è pronta a fare la sua parte e a destinare le risorse necessarie in presenza di un progetto adeguato di intervento da parte del Comune di Pisa".

"C'è una assoluta urgenza a intervenire sulla cella soffolta 'Milano', posta a protezione di fronte agli stabilimenti balneari Paradiso, La Pace e Lido, per arrestare fenomeni erosivi sempre più gravi, che compromettono seriamente un importante tratto della costa pisana e mettono a rischio il lavoro di questi imprenditori", la dichiarazione del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: "La regione, con il presidente Mazzeo, ha garantito che stanzierà tutti i fondi necessari all'intervento, a partire dal progetto che l'amministrazione comunale presenterà quanto prima agli uffici regionali. Il nostro giudizio è positivo ed esprimiamo soddisfazione, perché questo progetto che il comune si appresterà a fare consentirà di mettere in sicurezza la spiaggia per la prossima estate. Ringraziamo il sindaco per l'attenzione che dimostra concretamente al mondo balneare, e la regione toscana per la disponibilità e la tempestività della risposta".

"Dall'incontro è emersa la volontà, sia tecnica che politica, di intervenire con decisione sull'erosione, Regione e Comune si sono impegnate a fare la propria parte", ha affermato il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, che ritiene "estremamente positiva e virtuosa la collaborazione tra i due enti per la tutela delle imprese balneari del territorio. Dopo la presentazione del progetto i lavori dovrebbero partire nel 2024, auspichiamo veramente una risoluzione definitiva di fenomeno che da anni rappresenta un serio problema per la sicurezza del nostro litorale".